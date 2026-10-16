Qatar Islamic Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Qatar Islamic Bank hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.55 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qatar Islamic Bank 0.540 QAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Qatar Islamic Bank im vergangenen Quartal 3.16 Milliarden QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qatar Islamic Bank 3.14 Milliarden QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch