Qatar International Islamic Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qatar International Islamic Bank hat am 25.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.27 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.270 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 993.2 Millionen QAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Qatar International Islamic Bank einen Umsatz von 986.6 Millionen QAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch