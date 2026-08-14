Qatar Insurance Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qatar Insurance Company veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 QAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2.81 Milliarden QAR gegenüber 2.53 Milliarden QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch