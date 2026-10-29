Qatar Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qatar Insurance Company lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Qatar Insurance Company im vergangenen Quartal 2.91 Milliarden QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qatar Insurance Company 2.77 Milliarden QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch