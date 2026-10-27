Qatar Electricity and Water: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qatar Electricity and Water äusserte sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.41 QAR. Im letzten Jahr hatte Qatar Electricity and Water einen Gewinn von 0.330 QAR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.34 Prozent auf 863.7 Millionen QAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 843.9 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch