Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered liess sich am 25.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.01 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch