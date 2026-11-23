|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 15:17:34
Qatar Airways schickt Airbus A321 LR nach Wien und Zürich
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 16-20 November 2026 (EQS Group)
|
15:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.