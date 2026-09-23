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23.09.2026 12:04:37

Qantas macht New York zur zweiten Project-Sunrise-Destination

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Qantas hat das zweite Ziel im Project Sunrise benannt. Ab Mitte 2028 fliegt die Airline nonstop von Sydney nach New York. Möglich macht das eine Sonderversion des Airbus A350 mit zusätzlichem Tank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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