Sunrise Communications Aktie 138622040 / CH1386220409
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23.09.2026 12:04:37
Qantas macht New York zur zweiten Project-Sunrise-Destination
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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!