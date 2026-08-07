Q32 Bio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Q32 Bio lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Q32 Bio -0.780 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch