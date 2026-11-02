Q-linea Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Q-linea Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.55 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.120 SEK je Aktie erzielt worden.

Q-linea Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.8 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch