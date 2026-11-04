Q Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Q Capital hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1.11 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CHF je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Q Capital im vergangenen Quartal 0.0 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Q Capital 0.0 Millionen CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch