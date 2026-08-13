Q Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Q Capital liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Q Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Q Capital ein EPS von -0.160 CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch