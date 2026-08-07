Pyxus International präsentierte Quartalsergebnisse

Pyxus International gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.96 Prozent auf 437.8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 508.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch