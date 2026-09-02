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02.09.2026 06:37:00
Pyxis Tankers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pyxis Tankers hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pyxis Tankers -0.190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.1 Millionen USD – ein Plus von 32.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pyxis Tankers 9.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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