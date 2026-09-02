Pyxis Tankers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pyxis Tankers hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pyxis Tankers -0.190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.1 Millionen USD – ein Plus von 32.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pyxis Tankers 9.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch