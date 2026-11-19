Pyung Hwa hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 154.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 558.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 222.99 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 228.72 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch