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19.11.2026 06:37:00
Pyung Hwa Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pyung Hwa Industrial stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46.00 KRW je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pyung Hwa Industrial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 158.18 Milliarden KRW im Vergleich zu 159.50 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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