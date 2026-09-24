Pyrum Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pyrum Innovations präsentierte in der am 23.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.34 NOK. Im Vorjahresquartal waren -11.910 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.9 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch