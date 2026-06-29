Pyrum Innovations gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pyrum Innovations hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9.91 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pyrum Innovations -2.810 NOK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 97.81 Prozent auf 11.7 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch