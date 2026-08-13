Pyramid Technoplast präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pyramid Technoplast präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pyramid Technoplast ein EPS von 2.16 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35.82 Prozent auf 2.22 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch