Pyramid Technoplast: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pyramid Technoplast hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.57 INR, nach 1.67 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch