Pyramid Games Spolka Akcyjna Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pyramid Games Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.98 PLN gegenüber 0.020 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 38.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch