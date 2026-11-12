PVV Infra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PVV Infra hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 INR gegenüber 0.180 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PVV Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111.8 Millionen INR im Vergleich zu 109.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch