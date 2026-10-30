PVR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PVR präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.82 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PVR ein EPS von 10.78 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.05 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PVR einen Umsatz von 18.23 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch