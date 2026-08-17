PVP Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PVP Ventures veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PVP Ventures im vergangenen Quartal 456.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 165.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PVP Ventures 172.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch