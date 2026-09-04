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04.09.2026 06:37:00
PVH legte Quartalsergebnis vor
PVH hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PVH ein EPS von 4.63 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2.10 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PVH 2.17 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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