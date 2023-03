PVA TePla-Gründer will Aktien komplett verkaufen - PVA TePla-Aktie nachbörslich deutlich tiefer

Die PA Beteiligungsgesellschaft, die von Peter Abel und seiner Familie kontrolliert wird, biete institutionellen Investoren bis zu 13,6 Prozent aller ausstehenden Aktien von PVA TePla an, hiess es in einer am Donnerstag nach Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts veröffentlichten Mitteilung.

Die Massnahme werde Free Float und Liquidität der Papiere steigern, hiess es weiter. Anleger reagierten dennoch deutlich negativ. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die PVA TePla-Aktie zuletzt knapp sieben Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

FRANKFURT (awp international)