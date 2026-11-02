Puya Semiconductor (Shanghai) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Puya Semiconductor (Shanghai) A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 4.90 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Puya Semiconductor (Shanghai) A 0.120 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.05 Milliarden CNY – ein Plus von 479.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Puya Semiconductor (Shanghai) A 526.6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch