Puya Semiconductor (Shanghai) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Puya Semiconductor (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.51 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 403.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch