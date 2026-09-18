Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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18.09.2026 10:21:51
Putin stellt Nestlé unter russische Zwangsverwaltung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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12:29
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
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12:26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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12:09
|Russia seizes control of Nestlé and Auchan operations (Financial Times)
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10:37
|Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
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09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Freitagvormittag Verluste (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street startet gespalten. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.