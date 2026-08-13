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13.08.2026 06:37:00
Pushpanjali Floriculture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pushpanjali Floriculture hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Pushpanjali Floriculture im vergangenen Quartal 175.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 290.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pushpanjali Floriculture 45.0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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