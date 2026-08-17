Pusan Cast Iron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pusan Cast Iron hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -24.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -10.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53.28 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.28 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch