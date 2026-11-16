Pusan Cast Iron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pusan Cast Iron stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 51.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -28.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 49.65 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch