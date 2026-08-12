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12.08.2026 06:37:00
Purple Innovation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Purple Innovation lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Purple Innovation ein EPS von -4.000 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Purple Innovation in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 105.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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