Purple Biotech stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch