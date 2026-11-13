Puregold Price Club: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Puregold Price Club hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.97 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.700 PHP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58.20 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66.23 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch