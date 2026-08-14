Puregold Price Club: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Puregold Price Club hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.91 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Puregold Price Club 0.930 PHP je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Puregold Price Club 62.70 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57.46 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch