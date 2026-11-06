PureCycle Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PureCycle Technologies äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 2.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch