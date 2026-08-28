PURE Swiss Opportunity REF steigert Mieteinnahmen deutlich

Zürich (awp) - PURE Swiss Opportunity REF hat im ersten Halbjahr 2026 die Mieteinnahmen von 3,7 Millionen auf 5,2 Millionen Franken deutlich gesteigert. Der Nettoertrag erhöhte sich um 40 Prozent auf 3,9 Millionen Franken, wie PURE Swiss Opportunity REF am Freitag bekanntgab. Dies biete eine solide Basis für eine attraktive Ausschüttung.

Der Portfoliowert stieg von 256,3 Millionen auf 314,9 Millionen Franken, nachdem sechs vollvermietete Liegenschaften in den Kantonen Zürich und Bern erworben wurden. Der Anteil der Mieteinnahmen aus Wohnnutzung erhöhte sich auf 52 Prozent.

Im zweiten Halbjahr 2026 will der Fonds das Portfolio weiter ausbauen und hat dazu im Juli zwei vollvermietete Liegenschaften in Bülach erworben. Weitere Beurkundungen sind für Anfang September 2026 geplant und sollen die Wohnquote weiter erhöhen. Derweil sei die kleinste Liegenschaft im Portfolio in St. Gallen mit einem Gewinn verkauft worden.

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