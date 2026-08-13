Pure Swiss Opportunity REF kauft drei Wohnliegenschaften

Zug (awp) - Die Fondsgesellschaft Pure Swiss Opportunity REF hat mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 drei voll vermietete Wohnliegenschaften in Oetwil am See, Bülach und Urtenen-Schönbühl erworben. Zudem verkaufte der Fonds im Juni ein Entwicklungsareal in Biel und Anfang August eine Wohnliegenschaft in St. Gallen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Der Wert des Immobilienportfolios stieg damit per 13. August auf 328,6 Millionen Franken von 314,9 Millionen Franken per Ende Juni. Das Portfolio umfasst 24 Liegenschaften. Der Wohnanteil erhöhte sich auf 53 Prozent. Die annualisierten Soll-Mieterträge liegen bei 11,2 Millionen Franken. Die Bruttorendite beträgt 3,4 Prozent.

Für das erste Halbjahr 2026 erwartet die Fondsleitung auf unaudierter Basis eine Anlagerendite von 2,4 Prozent, eine Leerstandsquote von 1,0 Prozent und eine Fremdfinanzierungsquote von 27,7 Prozent. Die definitiven Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 28. August veröffentlichen.

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