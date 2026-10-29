Pure Energy Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pure Energy Minerals hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.660 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.28 Millionen CAD, gegenüber 0.56 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 50.0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch