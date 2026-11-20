Pure Cycle hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 USD, nach 0.250 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 13.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pure Cycle 11.2 Millionen USD umgesetzt.

Pure Cycle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.590 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.540 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 35.70 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26.09 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch