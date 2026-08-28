Purcari Wineries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Purcari Wineries hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.16 RON wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 92.6 Millionen RON in den Büchern – ein Minus von 11.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Purcari Wineries 104.4 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch