Puravankara Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Puravankara Projects liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puravankara Projects die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Puravankara Projects -2.850 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 8.77 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 62.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch