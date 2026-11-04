Puravankara Projects mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Puravankara Projects lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3.42 INR. Im letzten Jahr hatte Puravankara Projects einen Gewinn von -1.760 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Puravankara Projects einen Umsatz von 6.63 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch