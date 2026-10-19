Punjab Sind Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Punjab Sind Bank hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.58 INR gegenüber 0.420 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 37.47 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch