Punjab National Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Punjab National Bank präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4.46 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 387.91 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 366.84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3.97 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 150.90 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch