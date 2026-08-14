Punjab Communications präsentierte Quartalsergebnisse

Punjab Communications hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.38 INR. Im Vorjahresviertel hatte Punjab Communications 0.290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Punjab Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 12.55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 58.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 66.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch