PUNCH INDUSTORY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PUNCH INDUSTORY hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 13.65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUNCH INDUSTORY noch ein Gewinn pro Aktie von 5.28 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUNCH INDUSTORY einen Umsatz von 10.17 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch