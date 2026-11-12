PUNCH INDUSTORY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PUNCH INDUSTORY hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.80 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15.05 JPY je Aktie in den Büchern standen.

PUNCH INDUSTORY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch