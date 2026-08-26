Puncak Niaga stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Puncak Niaga hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Puncak Niaga -0.020 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.69 Prozent zurück. Hier wurden 39.5 Millionen MYR gegenüber 42.8 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch